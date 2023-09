"Meus óvulos estão congelados", diz Grazi Massafera sobre ser mãe

Grazi Massafera falou sobre seus planos de relacionamento para o futuro e enfatizou que ampliar a família não é uma prioridade no momento. A atriz disse que seus óvulos estão congelados.

Grazi, que já é mãe de Sofia, de 10 anos, fruto do relacionamento com o ator Cauã Reymond, disse que está deixando as coisas acontecerem naturalmente. "Meus óvulos estão congelados. Mas, assim, ainda, hoje em dia, eu priorizo uma relação, porque filho eu já tenho. Se for uma relação legal, que for pra ser, vai ser, senão tá tudo bem, eu já tenho a Sofia", afirmou a atriz de acordo com a revista Ana Maria.

O affair

Grazi está namorando com o modelo Marlon Teixeira, de 31 anos. Há um registro dos dois posando para uma foto, quando curtiam a “lua de mel” na Penísula de Maraú, na Bahia, em celebração ao aniversário de 41 anos da atriz.

No seu perfil do Instagram, Marlon Teixeira fez um carrossel com Grazi e amigos na Penísula de Maraú. Essa é a primeira vez que os dois aparecem publicamente juntos, mesmo depois de quase um ano de relacionamento.