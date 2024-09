Cauã Reymond se hospeda em hotel de luxo na Indonésia; veja valor

Ator está em Bali - Foto: Reprodução | Instagram

Cauã Reymond está curtindo dias de férias na melhor companhia, a de si mesmo. O galã que já atuou em diversas produções da Rede Globo, compartilha há uma semana nas redes sociais os momentos em Bali, na Indonésia, onde está praticando surf.

Ator está praticando surf na Indonésia | Foto: Reprodução | Instagram

O ator está hospedado em um dos resorts mais luxuosos do local, o Bvlgari, da marca italiana de joias de luxo. Localizado a 160 metros de altura, na península de Bukit, o hotel é ancorado com pontos de surfe que fazem parte da classe mundial.

Veja também:

>>>Cauã Reymond passa por momento desesperador em alto mar: “Dei azar”

>>>Maya Massafera diz que negaria sexo com Cauã Reymond e explica motivo

As diárias do resort são as mais variadas, para quem pode. A suíte mais econômica, com 300m² e vista para o mar, piscina privativa, terraço, deck, cozinha, sala de estar e jantar, closet, banheira e outros itens custa R$ 23 mil.

| Foto: Reprodução | Instagram

| Foto: Reprodução | Instagram

Já a hospedagem mais avantajada é uma sinuosa mansão com cinco suítes e 3.590m². Com capacidade para até 12 pessoas, o imóvel conta com três varandas e closet - nos quartos maiores, um terraço com deck e piscina, uma área externa com uma piscina maior, ambas privadas, sala de estar e jantar, cozinha e lavanderias completas, mordomo e quarto de empregada.

>>>Foco nas Olimpíadas? Cauã Reymond treina com Popó e Hebert Conceição

Além disso, no Bvlgari, os hóspedes têm serviço de mordomo personalizado, piscinas privadas, 59 vilas e mansões exclusivas, culinária sofisticada, um spa e outras experiências. Assim como aulas particulares de ioga 24 horas por dia.

O resort ainda oferece caminhadas pela vila local e cerimônias purificadoras de melukat hindu balines, excursões de um dia para ilhas próximas, voos panorâmicos de helicóptero e visitas ao mercado com um personal shopper.