Maya Massafera diz que negaria sexo com Cauã Reymond e explica motivo

Maya Massafera nega que faria sexo com Cauã Reymond - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Maya Massafera fez revelações íntimas e até citou famosos aos quais negaria fazer sexo. A influenciadora afirmou que enfrenta a falta de libido e que diria "não" para Cauã Reymond e Brad Pitt.

Leia Mais:

>>> Inimigas? Mãe de Medina manda indireta para Yasmin Brunet

>>> Foco nas Olimpíadas? Cauã Reymond treina com Popó e Hebert Conceição

>>> Cauã Reymond e Luiza Watson terminam namoro; saiba motivo

Na saída da festa de aniversário de Preta Gil, que ocorreu nesta quinta-feira, 8, declarou que ainda não se relacionou com ninguém devido aos efeitos dos hormônios que vêm tomando por causa da transição de gênero.

Em entrevista ao portal Leo Dias, Maya Massafera explicou que passou a sentir menos vontade de se relacionar sexualmente.

“Porque antes quando eu estava no corpo do falecido, com o gênero que não me pertencia porque eu nasci mulher, eu tinha testosterona. Os libidos eram outros”, falou a famosa.

“Hoje eu tomo bloqueador de hormônios masculinos, eu tomo hormônios femininos. Hoje minha libido é totalmente diferente, e agora eu entendo minhas amigas”, disse Maya.

Maya Massafera, então, brincou ao dizer que nem mesmo Cauã Reymond, e o astro de Hollywood, Brad Pitt, a fariam ter desejos sexuais.

“Pode vir aqui o Brad Pitt e Cauã Reymond e falar pra mim: ‘vamos fazer a três?’, e eu vou dizer: ‘não, obrigada. Vão embora, não quero’. A libido muda. Meu amor, pra eu ficar com alguém, beleza não basta”, disparou.