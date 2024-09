Urach vai copiar? Filme de Schwarzenegger teve mulher com três seios

Andressa Urach falou sobre cirurgia que tem vontade de passar - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Andressa Urach causou na semana passada ao revelar que está considerando passar por uma cirurgia para adicionar um terceiro seio. A influenciadora postou a foto de uma mulher com três seios, mas, na ficção, uma personagem surpreendeu com essa novidade em seu corpo.

Leia Mais:

>>> Trisal? Ex de Andressa Urach fala sobre relacionamento a três

>>> Trabalho comum? Urach solta o verbo sobre o mundo pornográfico

>>> Três seios? Andressa Urach surge com ideia inusitada e movimenta a web

Lycia Naff marcou história do gênero da ficção científica com uma cena exibindo os seus três seios para Arnold Schwarzenegger em O Vingador do Futuro.

No longa-metragem, a atriz interpretou uma mutante chamada Mary que era uma prostituta. Em determina sequência do filme, ela tirou a roupa para Douglas Quaid (Arnold Schwarzenegger), exibindo os seus três seios.

Naff chamou a atenção com as roupas e maquiagem, mas ela acabou ficando marcada pela aparição das três mamas. Ela já confirmou em entrevistas que nenhum dos três seios eram dela, pois todos foram parte da mesma prótese.

Lycia Naff aparece com três seios em filme | Foto: Reprodução | Redes Sociais

E o que Andressa Urach fala de procedimento?



Na semana passada, Andressa postou uma imagem de uma mulher com três seios em seus Stories no Instagram e questionou os seus seguidores: "Gente, será que ficaria legal um terceiro seio? O que vocês acham? Faço essa transformação ousada?".

A influenciadora de conteúdo adulto ressaltou que as "peculiaridades" em seu corpo podem aumentar o valor das assinaturas de seus conteúdos.