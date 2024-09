Trisal? Ex de Andressa Urach fala sobre relacionamento a três

Thiago Lopes e Andressa Urach - Foto: Reprodução | Instagram

O ex-marido de Andressa Urach, Thiago Lopes, aproveitou o domingo, 1º, para responder às perguntas de seus seguidores. Em meio às curiosidades, houve elogios e até pedido de casamento. Mas uma mensagem chamou atenção, se tratava de um convite para formar um trisal.

"Vamos fazer um trisal com a minha esposa!!! Somos duas mulheres femininas”, sugeriu uma internauta.

Mas parece que ele não gostou muito da ideia. “Tá me confundido com alguém. Eu não sou homem de duas mulheres, não”, revelou.

Vale destacar que Thiago e Andressa Urach ficaram casados por cerca de dois anos e tem um filho juntos, o pequeno Leon. O casamento começou bem, mas depois eles se envolveram em diversas polêmicas, principalmente durante a separação. As brigas incluem a disputa pela guarda do filho que no momento segue com Thiago.