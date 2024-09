Fim do Carnaval? Tony Salles reage à polêmica: "Precisa se reinventar"

Tony Salles falou sobre polêmica envolvendo Carnaval - Foto: Vinicius Viana

A polêmica em torno de uma declação do empresário do ramo do entretenimento Fábio Almeida ao Portal A TARDE sobre o Carnaval de Salvador ganhou um novo capítulo. O cantor Tony Salles repercutiu o comentário do sócio-diretor da Join Entretenimento, que afirmou que "o Carnaval não vai existir daqui a 10 anos".

Leia Mais:

>>> É oficial! Tony Salles anuncia carreira solo e garante: "Realizado"

>>> 'Carnavalito' é cancelado em 2024

>>> Festa sem celular? Entenda nova medida adotada por evento na Bahia

Em coletiva de imprensa que promoveu para lançar carreira solo, o agora ex-Parangolé negou a possibilidade do fim da folia momesca: "Se for para falar sobre isso hoje, eu não acredito que não exista Carnaval daqui a dez anos".

"Eu acho que o Carnaval precisa ser reinventado, precisa estar se reinventando. Isso aí é fato, porque a gente vem vivendo aí o mesmo Carnaval durante décadas, né? O que mudou foi muito pouco", decretou o famoso.

O artista ainda fez questão de sinalizar que não acredita no fim da festa de Salvador. "É um dos maiores eventos de rua do mundo, se não for o maior, né? Então, é uma responsabilidade muito grande. O que gera de emprego, o que mexe com a nossa economia, surreal. Então, eu não acredito nisso. Isso aí pode ter sido fake news, viu? Nunca", opinou.

Confira vídeo:

O que o empresário falou do Carnaval de Salvador?



Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, Fábio Almeida declarou que o Carnaval de Salvador, que há décadas atrai milhões de baianos e turistas, está com os dias contados

"Eu não vejo isso aqui [o Carnaval] com 10 anos. Vai chegar uma hora de ruptura, que seja de forma leve. Se a gente tivesse consciência, já deveria ter sido pauta de discussão", desabafou.