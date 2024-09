É oficial! Tony Salles anuncia carreira solo e garante: "Realizado"

Tony Salles oficializa saída do Parangolé - Foto: Divulgação

Tony Salles confirmou que está pronto para viver um novo momento em sua carreira. Dez anos depois de sua chegada ao Parangolé, o cantor revelou que agora está fora do grupo. Ele fará, no dia 23 de novembro, o primeiro show em carreira solo.

Leia Mais:

>>> 'Carnavalito' é cancelado em 2024

>>> Festa sem celular? Entenda nova medida adotada por evento na Bahia

>>> Tony Salles tem shows confirmados no Carnaval

Desde o Carnaval de 2024, Tony comentava sobre a possível mudança em sua carreira, mas a decisão foi anunciada publicamente nesta terça-feira, 10, em coletiva de imprensa. "Agora sim, podemos dizer que é oficial, estou muito feliz e realizado neste momento", afirmou aos jornalistas.

"Eu criei ali [no Parangolé] dez anos de uma história muito bacana com o Parangolé, muito linda. Nem tudo são flores, a gente sabe disso. Tivemos muitas vitórias e muito aprendizado. Então, hoje eu posso dizer que estou completamente preparado com esses dez anos aí de Parangolé", disse.

O famoso ainda destacou: "E olha que estou deixando um pouco de lado toda a história que tenho antes do Parangolé, né? Mas com esses dez anos, que foram muito importantes para mim no Parangolé, eu posso dizer que estou superpreparado para viver esse momento de carreira solo com um coração tranquilo, sabe? Leve, sabendo que é o momento certo, temos certeza total de que é o momento certo e preparado para novos desafios e momentos".

Tony acrescentou que, com a banda, acaba ficando um pouco limitado:

O Parangolé tem uma história incrível e eu, particularmente, sou fã da história do grupo. Eu acompanho desde o início, praticamente. Então sempre existiu essa responsabilidade, esse comprometimento com essa história também. Eu ficava muito cheio de dedos para fazer as coisas no Parangolé, sempre respeitando que era uma banda de pagode com uma história sensacional. Tony Salles

"Agora, como carreira solo, eu consigo explorar um pouco mais. Eu posso, se tiver vontade, como carreira solo, pegar uma lambada e gravar uma lambada, ou posso gravar algo mais pop", completou.



Tony Salles já tem show para carreira solo

Ainda na coletiva, o artista confirmou que seu primeiro show fora da banda ocorrerá no dia 23 de novembro, em Salvador. Ele será uma das atrações do Samba Salvador.

"É o lugar perfeito. Há alguns pontos que vão acontecer agora no início da minha carreira que eu acho que vão mexer muito comigo. O primeiro é essa novidade do dia do lançamento, que é aqui em Salvador, nosso primeiro show. O Réveillon será em Porto Seguro, uma casa pela qual tenho um amor incondicional", declarou.