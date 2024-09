Rosiane Pinheiro desabafa sobre falta de apoio durante depressão

- Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Rosiane Pinheiro, conhecida nos anos 90 como dançarina do grupo Gang do Samba, desabafou sobre um período delicado de sua vida através de uma caixinha de perguntas publicada em seu Instagram nesta terça-feira, 10. Rosi revelou que chegou a pesar 100 kg e que não contou com o apoio de ninguém próximo para ajudá-la.

"Tive apoio de Deus! Porque até as pessoas que estavam ao meu lado só me colocavam e me deixavam ainda pior, as pessoas são crueis! Foi uma fase muito difícil, mas ali eu aprendi muito também", disse.

