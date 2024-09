Festival de Verão Salvador 2025 é confirmado; conheça as datas

Nesta edição, o evento segue com a curadoria artística de Zé Ricardo - Foto: Divulgação

O Festival de Verão Salvador 2025 já tem datas para acontecer: 25 e 26 de janeiro. A informação foi divulgada pela organização do evento, nesta terça-feira, 10.

Nesta edição, que acontece no Parque de Exposições, o evento segue com a curadoria artística de Zé Ricardo. Ainda não há informações sobre atrações confirmadas, nem sobre a quantidade de palcos do festival.



Na edição de 2024, um dos shows mais esperados foi o de Caetano Veloso, que fez uma apresentação do álbum ‘Transa’, gravado durante seu exílio em Londres.