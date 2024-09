Baiano, sósia de Will Smith revela encontro com o astro no Rio de Janeiro

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Naio Barreto, popularmente conhecido como o 'Will Smith baiano', revelou que seu encontro com o ator Will Smith finalmente aconteceu durante uma gravação para o programa Domigão com Huck. A notícia foi compartilhada pelo influenciador em suas redes sociais, onde expressou sua emoção com a experiência.

O sósia foi criado por Naio utilizando a técnica de deepfake, que permite modificar vídeos e fotos com o auxílio de inteligência artificial. Seu conteúdo viralizou nas redes sociais, chamando a atenção do ator norte-americano, que chegou a compartilhar algumas de suas produções.

Ao Portal A TARDE, Naio revelou que já tinha uma viagem programada para o Rio de Janeiro para curtir o Rock in Rio. No entanto, um dia antes da viagem, ele recebeu um contato da Globo solicitando que ele realizasse uma gravação, sem mencionar que teria a oportunidade de encontrar o artista. Ao chegar no Rio, a Globo enviou um táxi para levá-lo aos estúdios. Para sua surpresa, ao entrar no veículo, se deparou com Will Smith.



“Família, gravamos com Will! Ele cantou, mencionou meu Instagram e disse que adorava nossos vídeos do Bad Boys. Gravou até um vídeo do celular dele para o Martin (o verdadeiro) Obrigada, meu Deus!” escreveu Naio em um story no Instagram.

Naio também refletiu sobre a magnitude do encontro: “A ficha ainda não caiu. Acho que quando chegar em casa vou desabar. Sempre foi um sonho muito distante conhecer um astro internacional. Apenas o fato de ele compartilhar meus vídeos já era uma realização enorme; imagine eu interagindo com ele? Ele riu dos meus vídeos e eu gravei uma matéria que pode ser exibida em horários nobres da TV. É isso, my friend!”.

