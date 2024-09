Marlene Mattos impediu Ticiane Pinheiro de ser paquita; saiba motivo

Xuxa e Ticiane nos anos 80 - Foto: Reprodução

Ser paquita era um grande sonho da maioria das meninas dos anos 80 e 90, incluindo Ticiane Pinheiro. A musa, no entanto, foi barrada por Marlene Mattos. A história é contada ainda no primeiro episódio do documentário "Pra sempre paquitas", disponível no Globoplay.

Na obra, o motivo do veto não é revelado, mas segundo o jornal Extra a razão foi um critério criado por Marlene.

As escolhidas obrigatoriamente precisavam ser anônimas, sem parentesco com algum famoso. Ticiane é filha de Helô Pinheiro, a eterna Garota de Ipanema.

Quando tentou vaga como paquita no "Xou da Xuxa", no fim dos anos 1980, Ticiane Pinheiro também já tinha experiência com televisão. Ela chegou a apresentar o infantil "Balão mágico" nas manhãs da Globo.