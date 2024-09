Xuxa revela arrependimento por não ter insistido em uma paquita negra

- Foto: Reprodução | TV Globo

Durante sua participação no Altas Horas no sábado (7), Xuxa refletiu sobre sua carreira e fez uma revelação sincera sobre as paquitas, suas icônicas assistentes de palco.

O encontro marcou o lançamento do documentário "Pra Sempre Paquitas", que estreia no Globoplay em 16 de setembro, e contou com a presença de ex-paquitas, incluindo Adriana Bombom, a primeira paquita negra.

Bombom se emocionou ao lembrar sua trajetória e o impacto que teve na representatividade: "Eu tenho sido uma referência para tantas meninas negras que sonhavam em estar naquele lugar. Naquela época, eram poucos negros na TV. Que bom que abri portas para outras. Obrigada, Xuxa", disse.

Em resposta, Xuxa revelou seu arrependimento: "Eu é que me arrependo de não ter pisado forte e ter dito que eu queria uma Bombom como paquita. Me desculpa", afirmou a apresentadora, mostrando que reconhece as limitações da época.



Negra Li, também presente, ressaltou a importância de Bombom: "Eu quis muito ser Paquita, mas sabia que não tinha como, porque eu não era branca. Quando vi a Bombom ali, acendeu uma esperança. Representatividade importa".



O documentário "Pra Sempre Paquitas, dirigido por Ana Paula Guimarães e Tatiana Maranhão, traz um olhar nostálgico e reflexivo sobre o legado das assistentes de palco que marcaram gerações.