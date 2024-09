Thiago Fragoso diz que não consegue novelas por ser "hétero e branco"

Ator, de 42 anos, expressou insatisfação com o mercado audiovisual brasileiro - Foto: Reprodução

Thiago Fragoso, afastado das novelas desde sua participação em "Travessia" em 2022, está atualmente em cartaz no teatro ao lado de Antônio Fagundes e Christiane Torloni. No entanto, o ator, de 42 anos, expressou insatisfação com o mercado audiovisual brasileiro, afirmando que tem enfrentado dificuldades para conseguir novos papéis em filmes, séries e novelas.

Segundo Fragoso, sua identidade como "homem hétero branco" tem sido um fator que o impede de ser escalado para certos trabalhos.

"Em cada novela ou série, eu tenho a chance de fazer um personagem. Ou sou eu, ou o Jonas Bloch, ou o Herson Capri, ou o namorado da Larissa Manoela, que também é loiro de olhos azuis. Entrou um não pode mais ter homem hétero, branco. Estamos vendo esse questionamento pela mudança do status quo. Eu tenho uma chance por novela", disse Fragoso em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo.

Thiago Fragoso encerrou contrato com a Globo

Após 23 anos como contratado da Globo, Thiago encerrou seu vínculo com a emissora em julho do ano passado. Desde então, ele tem lidado com novas realidades. "Não tinha que me preocupar com plano de saúde, com nada, só em fazer o meu trabalho", revelou o ator.

Além de sentir que há menos espaço para atores com seu perfil, Fragoso também criticou a crescente tendência de escalar influenciadores digitais para produções. "Quanto menos você aparece, mais o personagem aparece. Isso para mim sempre foi um norte. Mas vivemos uma época em que tem gente escalando pela internet, de acordo com o número de seguidores."

Apesar das críticas, Thiago reconhece que as redes sociais podem ser uma nova fonte de renda enquanto ele está afastado da televisão. "Ali tudo bem eu ser como sou: branco, hétero, casado, com dois filhos. Ali não tem problema. As pessoas que me seguem sabem que sou assim", completou.