Vai pra Globo? Rodrigo Faro comenta sobre seu futuro

Rodrigo Faro abriu o jogo sobre futuro na TV - Foto: Reprodução | Record

Com contrato na Record se encerrando ao final do ano, o apresentador Rodrigo Faro ainda não sabe ao certo seu futuro na TV. Apesar de não ter tudo conversas sobre renovação, ele quer continuar trabalhando na emissora.

Leia Mais:

>>> Bomba! Ana Hickmann e Ticiane Pinheiro vão deixar a Record; entenda

>>> Rodrigo Faro vive crise na Record e fica com ciúmes de colega

>>> Amigo de Deolane, Luiz Bacci surpreende com comentário ao vivo na TV

Durante coletiva de imprensa do filme Silvio, sobre a história de vida e carreira de Silvio Santos (1930-2024), Faro foi questionado sobre seu futuro na Record.

"Eu tenho uma relação muito legal com todos os canais, mas a gente não sabe o que vai acontecer (...) Só deixo a emissora no dia que ela chegar para mim e falar: 'Rodrigo, não dá mais, a gente não quer mais, segue sua vida'", disse.

"Aí sim eu vou sentar com Globo, SBT, Band, com qualquer emissora. Mas enquanto eu tiver um contrato com a Record, eu não falo de novos trabalhos, de novas possibilidades. Nem é legal você estar trabalhando e se encontrando com outra empresa", completou.