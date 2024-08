Rodrigo Faro vive crise na Record e fica com ciúmes de colega

Rodrigo Faro enfrenta situação delicada na Record - Foto: Reprodução | Record

Rodrigo Faro não está em sua melhor fase na Record. O apresentador sofre com as críticas e, principalmente, a sua baixa audiência. Além disso, o comunicador tem enfrentado boatos de que estaria com ciúmes de uma nova colega de trabalho. Trata-se de Rachel Sheherazade.

De acordo com informações do site Aqui Tem Fofoca, o clima entre os dois contratados da Record ficou pesado nas últimas semanas, em função do tratamento dado pela direção à ex-apresentadora do SBT Brasil.

Internamente, Rachel é avaliada como uma profissional que chego na emissora e sentou na ”janelinha”. Além de Faro, segundo o site, outros apresentadores também demonstram ciúmes.

Rodrigo Faro e Rachel Sheherazade, cabe salientar, passarão a dividir o domingo da Record. No canal, ela comandará o Domingo Record, que estreia dia 18 de agosto. A missão da atração é elevar os índices de audiência e bater de frente com o Domingo Legal, do SBT.

Rodrigo Faro enfrenta crise na Record

Enquanto isso, o apresentador enfrenta uma terrível situação com o seu programa, que tem amargado índices na casa de 3 a 5 pontos, na Grande São Paulo. Os números têm criado uma crise grande na empresa.

Há rumores, inclusive, que Faro deverá deixar os domingos da Record até o final do ano, caso não consiga reverter a situação do seu formato.