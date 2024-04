Web detona filme de Silvio Santos com Rodrigo Faro: “é o Kiko?” | A TARDE

A cinebiografia do apresentador Silvio Santos ganhou seu primeiro trailer nesta terça-feira, 9. A obra, que tem estreia prevista para o dia 5 de setembro, terá Rodrigo Faro no papel do ícone da televisão brasileira.

Dirigido por Marcelo Antunes, o filme usa o sequestro de Silvio em agosto de 2001 para recapitular a vida do fundador do SBT.

O apresentador foi feito refém na própria casa, em São Paulo, depois que a filha, Patrícia Abravanel, foi liberada de um sequestro que durou sete dias. O responsável pelo crime, Fernando Dutra Pinto, envolveu-se em cerca de oito horas de negociações com as autoridades policiais antes de optar por se entregar.

No entanto, a performance parece não ter agradado. Na internet, usuários do X (antigo Twitter), detonaram as primeiras imagens, principalmente a caracterização de Rodrigo Faro.

“Desmaiando com o trailer do filme do silvio santos quem aprovou isso meu kkkkkkkkk”, comentou um perfil. “Eles miraram no Silvio Santos e acertaram no Kiko”, publicou outro.

Além de Rodrigo Faro (Silvio Santos), a produção contará com outros nomes do cinema nacional, como Johnnas Oliva (Fernando Dutra Pinto), Polliana Aleixo (Patrícia Abravanel), Paulo Gorgulho (Coronel Haroldo) e Luciano Bortoluzzi (Geraldo Alckmin).

Confira o trailer: