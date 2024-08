Ana Maria Braga criticou a Globo ao vivo? Entenda a situação polêmica

Ana Maria Braga desabafou sobre transmissão de esporte - Foto: Reprodução | Globo

Ana Maria Braga chamou a atenção com um desabafo ao vivo no Mais Você, da Globo, nesta quinta-feira, 15. A apresentadora soltou uma crítica ao canal durante conversa com o mesatenista Hugo Calderano, quarto colocado nas Olimpíadas de Paris-2024.

A titular do matinal reclamou pelo fato de que as competições de tênis de mesa não são transmitidas por nenhum dos canais do Grupo Globo. A conversa teve início após a famosa questionar ao atleta o que ele fará após as Olimpíadas.

"Agora, eu tô descansando um pouquinho aqui, mas o calendário do tênis de mesa é muito cheio. Então, a gente ainda tem até o fim do ano várias competições, o Grand Smash na China, que comparado com o tênis, seria igual a um Grand Slam, o tênis de mesa tem esse calendário...", disse o atleta.

Ana Maria Braga lamentou: "Ah, pena que a gente não consegue assistir aqui...". Calderano falou que todas as competições têm transmissão. "Depois eu te passo o link", brincou ele.

"E eu acho legal pro pessoal também saber que dá para acompanhar o tênis de mesa, o ciclo todo", reagiu Calderano. "É claro que todos os olhos estão na gente durante a Olimpíada, mas tem muita coisa pela frente. Tem Campeonato Mundial, Jogos Pan-Americanos...", completou ele.

Felipe Andreoli, que também estava no matinal da Globo, tentou contornar a situação: "Eu te mostro tudo no Globo Esporte, essa parte eu te garanto. O resto...".