Narcisa Tamborindeguy revela quase morte e choca com detalhe na TV

Narcisa Tamborindeguy surpreendeu com revelações sobre o passado - Foto: Reprodução | Globo

Narcisa Tamborindeguy surpreendeu com revelações a respeito de aventuras que viveu quando era adolescente e comentou que quase morreu de uma forma inusitada.

Durante participação no 'Conversa com Bial', da Globo, a socialite detalhou uma história curiosa que viveu ao lado da jornalista Glória Maria, que morreu em 2023.

A socialite comentou que estava fazendo alongamento no esqui de pouso de um helicóptero, mas acabou não sendo notada pelo piloto.

"Eu fiquei voando fora do helicóptero até eles me descerem para o mar. Voltei para a areia nadando. Sou cascuda, estou viva por algum acaso, já era para eu ter morrido há muito tempo", afirmou.

Narcisa Tamborindeguy também declarou a respeito de quando foi expulsa de uma instituição na Suíça.

"Estudei francês, inglês e 'péssimas maneiras'. Fui expulsa de lá e fiquei no chalé de uma amiga e esquiei com Jack Nicholson. Ele era fera, doido e maravilhoso", falou.

A socialite ainda aproveitou a entrevista para destacar o carinho com a jornalista Glória Maria: "Ela me ajudou muito. Ela foi muito boa pra mim. Muito amiga. Viajamos o mundo inteiro! A gente foi assaltada em Paris e a gente queria mudar nossa idade lá [no consulado]. [...] A gente falou: 'por favor, coloca 10 [anos] há menos. Nossa idade não é essa'. Ele [funcionário] respondeu: 'minha querida, vocês querem 10 [anos] há menos cada uma?' E aí começamos a chorar. A gente já queria naquela época diminuir a nossa idade".