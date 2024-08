Está rolando? Débora Nascimento reage irritada a polêmica com Mion

Débora Nascimento falou sobre polêmica com Marcos Mion - Foto: Reprodução | Globo e Redes Sociais

Débora Nascimento não gostou nada de ter seu nome envolvido em uma polêmica recente com Marcos Mion. A famosa quebrou o silêncio sobre boatos de que teria um caso extraconjugal com o apresentador da Globo.

De acordo com o colunista Lucas Pasin, do Splash, a atriz declarou em entrevista à imprensa: "Qual fofocaiada? Ah, o Mar.. meu amigo. O povo inventa, né?".

A artista acrescentou: "Amo toda a equipe do programa. São amigos pessoais. É incrível o povo ficar inventando coisas. Tem que rir, né? Não vou perder meu tempo, minha energia. Beijo no ombro e vida que segue".

Débora Nascimento também foi questionada sobre a amizade com Marcos Mion e respondeu: "Gente, com todo mundo que eu trabalho, que estou no set. Vocês querem que eu dê risada? É uma piada, só rindo".

Débora Nascimento reage às polêmicas com seu nome

Ainda na conversa com a imprensa, a artista reagiu com as inúmeras polêmicas envolvendo o seu nome na mídia. "É muita especulação, né? O povo gosta bastante de falar no meu nome, né? Deve ser astrológico ou trazer sorte para a galera", disparou a famosa.

Cabe ressaltar que Débora, de acordo com o jornal O Globo, recusou papel na próxima novela das seis da Globo. Ela explicou a situação.

"Tenho um filme italiano que está para ser lançado agora em outubro. Estou indo gravar no México logo em breve. Tem uma série também que está para ser lançada. Tem bastante coisa boa. Tenho emendado projetos atrás de projeto. É uma questão de tempo e de ajustar agenda", garantiu.