Marcos Mion surpreende após polêmicas e manda recado na Globo

Dias depois de duas grandes polêmicas, Marcos Mion provocou emoções com uma homenagem a Alcione e surpreendeu com recado às mulheres no Caldeirão, da Globo, neste sábado, 2.

O apresentador, que nesta semana foi acusado de demitir ex-assessora por "militar demais", detonou o machismo e fez uma reflexão sobre os espaços conquistados cada vez mais pelas mulheres.

O assunto foi debatido também no mesmo período em que ele causou ao distorcer dados sobre os salários dos atletas que estão nas Olimpíadas de Paris 2024.

"Com essa entidade que está no palco, não só da música, mas da vida, diante de uma mulher que superou obstáculos que nem consigo imaginar, se tornando um ícone de resistência, de orgulho cultural, quero falar para todos que estão assistindo. É inacreditável que, em 2024, uma frase ainda tenha que ser falada. Ainda é necessário dizer que lugar de mulher é onde ela quiser. Alcione é uma inspiração!", disparou.

Marcos Mion, que recebeu Alcione para uma homenagem muito especial, ainda mandou um recado diretamente para os homens.

"Quero falar para os homens, que coisa errada, que coisa vergonhosa é pensar o contrário disso! Que momento sombrio da humanidade, quando a opressão e o paternalismo deram a ilusão de que eram os homens que determinavam não só onde, mas o valor, a capacidade e ambição de uma mulher", completou.