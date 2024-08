Mion volta atrás e diz que não criticou Lula sobre Olimpíadas

Mion se pronunciou por meio das redes sociais - Foto: Reprodução | Instagram @marcosmion

O apresentador Marcos Mion publicou mais um vídeo nas redes sociais para explicar que não teve a intenção de criticar o presidente Lula, quando afirmou que o governo brasileiro não investe nos atletas de esportes olímpicos.

Na publicação, Mion afirmou que a crítica não foi feita para o atual presidente. “Como eu condicionei essa atual condição ao histórico do governo brasileiro, eu abri um precedente sem querer, para uma disputa política. Eu cometi um erro. (…) Obviamente eu estava me referindo ao nosso governo brasileiro. Mas os gladiadores políticos da internet viram a brecha, tiraram de contexto e interpretaram que eu estava falando do nosso governo atual”, afirmou.

>> Marcos Mion é detonado após 'culpar' Lula por derrotas nas Olimpíadas

O apresentador da TV Globo também pontuou que o grande público só assiste algumas modalidades no período das Olimpíadas.

“Eu falei que o grande público, a massa generalizada, a gente só fica sabendo dessas modalidades em época de Olimpíada e por isso mesmo a gente deveria repensar o conceito todo, se nós somos ainda o país do futebol absoluto ou se somos o país de todas essas modalidades, de todos esses atletas, e assim tentar dividir de forma equilibrada toda verba, todo espaço na imprensa e tudo mais”, explicou Marcos Mion.

Veja o primeiro vídeo de Mion, com legenda editada: