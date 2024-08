Marcos Mion é detonado após 'culpar' Lula por derrotas nas Olimpíadas

Marcos Mion atribuiu desempenho nas Olimpíadas ao atual governo - Foto: Marcos Corrêa | PR

O apresentador global Marcos Mion se tornou alvo de críticas nas redes sociais após culpar o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo atual desempenho do Brasil nas Olimpíadas de Paris.

"Está me partindo o coração ver os nossos atletas pedindo desculpas [...] Cabeça erguida", iniciou Mion, que continuou o 'desabafo'.

"Vocês só merecem aplausos, vocês só merecem reconhecimento. Se alguém tem que pedir desculpas, é o nosso governo, que não construiu um histórico, não construiu uma tradição de investimento no esporte, não vocês", disparou Mion

"Imagina a vida de atleta olímpico da forma que o Brasil enxerga eles hoje em dia? Imagina! Atletas, quem tem que pedir desculpas é o governo, não vocês. Cabeça erguida, vocês são potências, heróis", completou Marcos Mion.

As críticas, entretanto, foram rebatidas por internautas, que acusaram Mion de apoiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que extinguiu o Ministério do Esporte durante sua gestão.

"Lembrando que o Governo Bolsonaro extinguiu o Ministério do Esporte e ainda teve corte de investimento para os atletas... Esquecimento seletivo, hein?, questionou um internauta.

"Marcos Mion tem 22 milhões de seguidores. Mas usa um site caça clique pra 'pesquisar' e opinar sobre a média salarial de atletas olímpicos. É burrice, mau-caratismo ou ambos somados?", disparou outro perfil no X, antigo Twitter.

"Pare de passar vergonha, cara! O seu 'minto' cortou o bolsa atleta e extinguiu o Ministério dos Esportes. O Lula agora retornou o benefício", afirmou outra conta nas redes sociais.

Outro internauta perguntou se Mion criticou a extinção do Ministério do Esporte durante o governo Bolsonaro.

"Eu posso estar errado, mas, quando Bolsonaro acabou com o Ministério do esporte, Marcos Mion fez algum tipo de manifestação? Caso tenha feito, ótimo", disparou.

Mion esteve com Bolsonaro, em 2020, quando o então presidente sancionou a Lei Romeo Mion, que estabeleceu a criação de uma Carteira de Identificação para portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA).