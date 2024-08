Indiciado, governador do Rio pode ser afastado do cargo; entenda

Cláudio Castro pode ser afastado do cargo - Foto: Tomaz Silva | Agência Brasil

A Polícia Federal sugeriu, no relatório que culminou no indiciamento do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), o afastamento do gestor do cargo. Ele foi indiciado pelos crimes de corrupção e peculato.

A informação é da coluna de Malu Gaspar, do jornal O Globo. A análise foi encaminhada para a Procuradoria-Geral da República, que decidirá o destino da denúncia, que pode ser arquivada.

Segundo o relatório da PF, Castro teria recebido propinas no valor de R$ 326 mil e U$ 20 mil, entre 2017 e 2019. No período, o hoje governador ocupou os cargos de deputado estadual e vice-governador.

Caso seja afastado, Cláudio Castro será substituído interinamente por Thiago Pampolha, seu vice. O cenário seria parecido com o que resultou na sua ascensão ao governo do Rio, em 2020, quando Wilson Witzel foi afastado.