Governador do RJ é indiciado por corrupção passiva; saiba detalhes

Cláudio Castro teria recebido R$ 400 mil em propinas - Foto: Philippe Lima | Governo do Rio de Janeiro

A Polícia Federal (PF) indiciou o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), e o seu irmão de consideração, Vinícius Sarciá, pelos crimes de corrupção passiva e peculato. O relatório final das investigações já foi encaminhado, no início deste mês de julho, ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), onde tramita sob sigilo.

De acordo com informações do portal UOL, o material produzido pela PF já foi enviado pelo STJ à Procuradoria Geral da República (PGR), com o vice-procurador Hindemburgo Chateaubriand, que analisará se há elementos para que uma denúncia contra Castro seja apresentada ou se pede diligências complementares.

Segundo as investigações da PF, Cláudio Castro recebeu aproximadamente R$ 400 mil em pagamentos indevidos, a título de propina, entre 2017 e 2019, período em que foi vereador do Rio de Janeiro e, depois, vice-governador do estado.



Vinícius Sarciá, por outro lado, foi alvo, em dezembro de 2023, da Operação Sétimo Mandamento, da PF, em uma investigação sobre possíveis fraudes em programas assistenciais do estado.

O irmão do governador chegou a ter um cargo na gestão estadual, na Agência de Fomento do Rio, mas acabou sendo exonerado após a revelação das investigações da Polícia Federal.