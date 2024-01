Governador do Rio recebeu propina pelo menos 7 vezes, diz PF | A TARDE

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), recebeu pagamentos indevidos pelo menos sete vezes, entre 2017 e 2019 — período que ocupou os cargos de vereador e vice-governador do estado — conforme indicou relatório da Polícia Federal (PF).

Segundo informações do G1, nas ocasiões, Castro teria chegado a receber R$ 326 mil e US$ 20 mil.

O atual líder do estado negou as acusações e disse ser "infundadas, velhas e requentadas".

O documento da PF foi levantado na decisão do ministro Raul Araújo, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), de mandados de busca na casa de Vinícius Sarciá, irmão de criação do governador do Rio de Janeiro.

"Há indícios suficientes da prática de crimes, cuja dinâmica envolve a atuação de Cláudio Castro como o agente político apoiando a atuação ilícita das pessoas jurídicas comandadas por Flávio Chadud e Marcus Vinícius Azevedo da Silva, na execução de contratos públicos", escreveu o ministro do STJ.

O ministro detalhou que o governador recebeu propina em dinheiro vivo em casa, no estacionamento de um shopping, na casa de um assessor e na sede de uma empresa com contratos com o Estado. Segundo o relatório, Castro também sacou propina nos Estados Unidos, durante uma viagem à Disney, depois que o suposto suborno foi depositado pelo empresário na conta bancária do atual líder no Brasil, indicou a PF.