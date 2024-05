TRE-RJ forma maioria contra cassação do governador Cláudio Castro | A TARDE

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) formou maioria nesta quinta-feira, 23, contra a cassação do mandato do governador Cláudio Castro (PL) por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022.

Dos sete magistrados presentes, quatro votaram pela absolvição de Castro, o aval também foi concedido para o vice-governador Thiago Pampolha (MDB) e do presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacellar (União Brasil).

Os juízes alegam que não há provas suficientes de que as supostas irregularidades apontadas pela Procuradoria Regional Eleitoral estão relacionadas à reeleição do governador em 2022. O liberal venceu as corridas eleitorais no estado com 58% dos votos válidos no primeiro turno.

Um voto contrário a decisão dos demais foi dado pela juíza Daniela Bandeira, que acompanhou o relator Peterson Simão, votando a favor da cassação do político. Ainda resta o voto do presidente do TRE-RJ, Henrique Andrade Figueira.

A Corte eleitoral também julgou as ações que tratam do caso das "folhas de pagamentos secretas", uma proposta pela chapa de Marcelo Freixo (PT), derrotado na eleição, e outra pela Procuradoria Regional Eleitoral.

O caso trata sobre o uso da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e da Fundação Ceperj para o pagamento de funcionários de projetos sociais sem a divulgação de seus nomes e foi revelado pelo portal UOL, em junho de 2022.

Os pagamentos através de ordens bancárias emitidas em nomes dos funcionários dos projetos e pagas na boca do caixa das agências do Bradesco em dinheiro vivo.

