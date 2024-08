Alckmin aparece em foto com líder do Hamas antes dele ser morto

Eles participaram da cerimônia de posse do novo presidente do Irã, Masud Pezeshkian - Foto: Reprodução/Press TV

O vice-presidente da República Geraldo Alckmin ficou a poucos metros do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh poucas horas antes do seu assassinato, em Teerã. Eles participaram da cerimônia de posse do novo presidente do Irã, Masud Pezeshkian, nesta terça-feira, 30.

Imagens da TV Press, do Irã, mostram Alckmin sentado na mesma fileira em que estava Haniyeh, a apenas três cadeiras de distância. O também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, representou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na posse de Pezeshkian.

Segundo a mídia estatal iraniana, o assassinato aconteceu na madrugada e o líder do Hamas estava hospedado em uma residência especial para veteranos de guerra no norte de Teerã. O presidente eleito do país lamentou a morte do líder político.

"Ontem levantei sua mão vitoriosa e hoje tenho que enterrá-lo nos ombros", declarou o novo presidente do Irã, no X, antigo Twitter.