"Mãos para trás", ordena Michelle Bolsonaro após 'apalpada'; assista

Ex-primeira-dama pede para Jorginho Mello colocar mãos para trás - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) 'ordenou' que o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), colocasse as mãos para trás para lhe abraçar, após uma suposta apalpada em em evento recente na cidade de Florianópolis.

>> Governador passa mão no bumbum de Michele Bolsonaro e vídeo viraliza

>> Processo de Michelle Bolsonaro contra presidente do PT ganha relator

>> Lula revela conselho a Fernando Haddad: "Não se preocupe"

Em vídeo que circula nas redes sociais, Michelle abraça algumas mulheres logo após a agenda na capital catarinense, que ocorreu no sábado, 27. Em seguida, a presidente do PL Mulher olha para Jorginho e pede: "Mãos para trás".

Jorginho acatou o pedido de Michelle e colocou as mãos para trás para receber o abraço da ex-primeira-dama.

Michelle esteve em Santa Catarina para sacramentar o apoio do PL ao prefeito de Florianópolis, Topázio Neto (PSD). Durante o evento, viralizou uma suposta 'mão boba' do governador nas nádegas da esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).