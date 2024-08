Processo de Michelle Bolsonaro contra presidente do PT ganha relator

Processo foi iniciado no dia 19 deste mês - Foto: Beto Barata | PL

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Kassio Nunes Marques, foi indicado como relator da ação movida pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro contra a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. A presidente do PL Mulher recorreu à Suprema Corte após a petista associá-la ao caso do “roubo das joias”, da “rachadinha” e do “golpe de Estado”.

A escolha do ministro para o caso aconteceu através de sorteio, após o envio do processo ao gabinete do presidente Luís Roberto Barroso. Antes de tramitar no STF, o documento estava no Tribunal.

Na ação, a mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) quer que a deputada federal esclareça a ligação dos "fatos criminosos sabidamente falsos e passíveis de macular acintosamente sua reputação perante seus pares e a própria sociedade brasileira, visto que é pessoa pública e conhecida no cenário político nacional".

A medida surgiu após uma declaração de Gleisi nas redes sociais que falou sobre a eventual pré-candidatura da família Bolsonaro ao Senado como "negócio".

"Mais um negócio de família! Os Bolsonaros vão se lançar em peso para o Senado: Michele, Eduardo, Flávio e até o Carlos. Depois de roubar joias para pagar suas contas, fazer rachadinhas pra comprar imóveis, tentar golpe pra se manterem no poder, vão atacar a política com estratégia familiar. Para eles o que importa é isso, se garantirem. Não é sobre Deus, Pátria e Família é só a própria, com muito dinheiro e poder", escreveu.