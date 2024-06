Gleisi Hoffmann detona Bolsonaro após provocação a Lula | A TARDE

A deputada federal Gleisi Hoffmann, presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, usou as redes sociais para subir o tom nas críticas a Jair Bolsonaro (PL), após o ex-mandatário do Palácio do Planalto fazer provocações ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Bolsonaro havia ironizado a viagem de Lula para a Itália na próxima semana, e afirmou que petista passaria a semana dos namorados no exterior. "Lula vai passar a semana dos namorados na Suíça e na Itália. O amor segue inabalável", escreveu Bolsonaro.

Ao rebater Bolsonaro, a dirigente do PT lembrou que Lula vai viajar para uma reunião do G7, e acusou o ex-presidente de ter inveja do aliado petista. Ela ainda disse que o líder de direita é desprezado pelo mundo.

“A inveja do inelegível é do tamanho de sua mediocridade. Lula vai à Itália participar, pelo segundo ano consecutivo, da reunião do G7, o grupo dos países e governantes mais importantes do mundo, para a qual Bolsonaro nunca foi convidado”, iniciou Gleisi, que continuou.

"A inveja é mesmo um sentimento nocivo", completou a deputada federal do PT.

