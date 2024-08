Michelle Bolsonaro recorre ao STF contra presidente do PT; entenda

Mulher de Bolsonaro alega que acusações de Gleisi "macula sua reputação" - Foto: Reprodução

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaroapresentou um pedido contra a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR), após as declarações da deputada federal que associou a presidente do PL Mulher ao “roubo de joias”, “rachadinha” e “golpe de Estado”. O documento foi entregue ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta sexta-feira, 19.

Na ação, a mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) quer que a petista esclareça a ligação dos "fatos criminosos sabidamente falsos e passíveis de macular acintosamente sua reputação perante seus pares e a própria sociedade brasileira, visto que é pessoa pública e conhecida no cenário político nacional".

A representação leva em conta as declarações feitas pela petista no X (antigo Twitter) que tratou a eventual pré-candidatura da família Bolsonaro ao Senado como "negócio".

"Mais um negócio de família! Os Bolsonaros vão se lançar em peso para o Senado: Michele, Eduardo, Flavio e até o Carlos. Depois de roubar jóias para pagar suas contas, fazer rachadinhas pra comprar imóveis, tentar golpe pra se manterem no poder, vão atacar a política com estratégia familiar. Para eles o q importa é isso, se garantirem. Não é sobre Deus, Pátria e Família é só a própria, com muito dinheiro e poder", escreveu.

Apesar da representação, Michelle chegou a ser citada no suposto esquema de desvio de salário de assessores, conhecido popularmente como 'rachadinha', feito pelosenador Flávio Bolsonaro (PL),quando era deputado estadual no Rio de Janeiro.