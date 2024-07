Presidente do PT chama Bolsonaro de “corrupto” após caso das joias

Presidente do PT, Gleisi Hoffmann, usou as redes sociais para fazer o posicionamento - Foto: NELSON ALMEIDA | AFP

A ligação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com associações criminosas após a quebra do sigilo do relatório da Polícia Federal sobre o caso das joias sauditas, imposto pelo Supremo Tribunal Federal (STF), reverberou na mídia nacional e internacional.

Políticos opositores do liberal também comentaram sobre o caso, a exemplo da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, que atribuiu os atos cometidos pelo ex-mandatário à ganância e o classificou como “corrupto”.

“Chega a ser inacreditável a maneira como ele corrompeu a Presidência da República, parte dos militares de alta patente e enganou os brasileiros. Nunca foi sobre Deus, pátria ou família. Sempre foi por dinheiro. Isso precisa ser denunciado: Bolsonaro, o arauto da modalidade, é um corrupto!”, escreveu a petista no X (antigo Twitter).



Leia também

>> Bolsonaro aposta na Mega-Sena após quebra de sigilo de inquérito

>> PF diz que Bolsonaro mentiu sobre ter guardado joias em fazenda

>> PF destrincha acervo de R$ 6,8 MI supostamente desviados por Bolsonaro

A deputada federal ainda considerou como “gravíssimo” o relatório produzido pela PF e falou sobre a estadia de Bolsonaro nos Estados Unidos, em dezembro de 2022, após a derrota eleitoral contra o presidente Lula (PT).

“É gravíssimo o relatório da Polícia Federal que indiciou Bolsonaro no caso das joias. [...]. Depois da tentativa frustrada de golpe de Estado, Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos e transferiu quase todo seu recurso financeiro para um banco no exterior, mas bancou as despesas dele e da família com dinheiro em espécie, por meio da venda das joias desviadas”, afirmou.

Veja