PF destrincha acervo de R$ 6,8 MI supostamente desviados por Bolsonaro

Moraes levanta sigilo de relatório da PF sobre caso das joias sauditas - Foto: Twitter / Reprodução

Relatório da Polícia Federal enviado para o Supremo Tribunal Federal (STF) revela que os presentes recebidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em viagens oficiais, desviados no esquema investigado, tem valor de mercado de pouco mais de US$ 1,227 milhão, o equivalente a R$ 6,8 milhões, na cotação do dólar no início de julho deste ano.

Dentre os béns estavam os seguintes bens (valores em doláres): kit ouro branco ($93.749,50), kit ouro rosé ($113.101,83), relógio rolex ($73.749,5), relógio chopard ($109.101), caneta chopard ($20 mil) caneta chopard ($4mil), escultura de cavalo dourado ($4.971,12).

Há também detalhado o recebimento de brilhantes retidos na Receita Federal, quatro peças que totalizam $1.015.902,67 de doláres, algo em torno de R$6.826.151,66.

O cálculo ainda é parcial. Isso porque alguns dos itens, como abotoaduras, anéis e rosários de dois kits de joias que teriam sido desviados, ainda não foram periciados pela corporação.