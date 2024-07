Filhos de Bolsonaro reagem após quebra de sigilo de inquérito

Eduardo e Carlos se manifestaram nas redes - Foto: Divulgação

Os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reagiram à quebra do sigilo do inquérito das joias sauditas, nesta segunda-feira, 8. Nas redes sociais, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) e o vereador Carlos Bolsonaro (PL/RJ) rebateram as acusações contra o pai.

Em um post no X, Eduardo afirmou que o jornal Folha de S. Paulo estaria colocando Bolsonaro, que é investigado, na condição de autor de desvios.

"Câmeras flagram um assassino atirando e matando um inocente. Jornais publicam: "SUSPEITO de matar Fulano [...] Se o investigado é Jair Bolsonaro, aí vem uma afirmação: "BOLSONARO DESVIOU"", escreveu Eduardo.

Já Carlos usou um print sobre a correção dos valores divulgados pela PF para atacar a matéria da Folha em tom debochado. "Vocês são muito canalhas!", escreveu o vereador do Rio.

Senador pelo Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro não se manifestou sobre o caso nas redes até a publicação da matéria.

Bolsonaro e mais 11 pessoas foram indiciadas no inquérito que apura um possível desvio e venda de joias sauditas recebidas pelo então presidente, em 2021. Os itens são considerados presentes para o acervo presidencial, e não podem ser comercializados.