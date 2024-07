Caso das joias: STF derruba sigilo de relatório que indiciou Bolsonaro

Em outubro de 2023, o plenário do TSE condenou Bolsonaro e Braga Netto a oito anos de inelegibilidade - Foto: © Valter Campanato | Agência Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) retirou nesta segunda-feira, 8, o sigilo do processo que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre o caso das joias sauditas, emitido pela Polícia Federal. A medida foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes.

O magistrado ainda pede o acesso integral aos advogados regularmente constituídos pelas partes e abriu vista para análise da Procuradoria-Geral da República (PGR) no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 46 do Código de Processo Penal (CPP).

O ex-presidente foi indiciado pela Polícia Federal na semana passada após a conclusão do relatório. No entendimento do ministro, com a apresentação do relatório final divulgado pela PF, não persiste razão para manter o processo sob sigilo.

Nesse sentido, a Procuradoria-Geral da República (PGR) terá o prazo de 15 dias para pedir mais provas, arquivar o caso ou apresentar denúncia contra o ex-presidente.