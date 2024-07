Bolsonaro chora durante evento conservador; veja

Ex-presidente chora em evento - Foto: Carolina Antunes| PR

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi flagrado chorando após ser ovacionado por apoiadores na 5ª edição da Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), em Balneário Camburiú, Santa Catarina, no último sábado, 6.

Bolsonaro, que foi indiciado pela Polícia Federal no inquérito das joias sauditas, esteve com outros nomes da direita, como o deputado federal Nikolas Ferreira (PL), mais votado do país em 2022, e o deputado estadual Bruno Engler (PL), que divulgou o vídeo nas redes sociais.

Veja: