Em evento conservador, Bolsonaro se coloca à disposição para sabatinas

Em discurso, oex-presidente Jair Bolsonaro (PL)afirmou que está à disposição da imprensa para “ser sabatinado sobre qualquer coisa” por 2h e ao vivo. A declaração aconteceu durante o evento Conferência da Ação Política Conservadora (CPAC), promovida pelo filho ‘03’, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-RJ), em Santa Catarina.

“Mas à grande imprensa que me critica, estou à disposição de vocês por duas horas para ser sabatinado sobre qualquer coisa. Se acham que vão me desgastar, saibam que as mídias sociais nos deram a liberdade e, por isso, querem censurar", disse no sábado, 6, em Balneário do Camboriú.

E completou: "Repito, estou à disposição por duas horas. Será a maior audiência da história dessa televisão, pode ter certeza. Estou pronto para discutir sobre tudo, qualquer assunto, ao vivo, sem manipulação e sem edições", completou.

A conferência, inspirada no Conservative Political Action Conference, considerado o maior fórum conservador dos Estados Unidos, ainda contará com a presença do presidente da Argentina, Javier Milei,neste domingo, 7.

Durante participação no ato, Bolsonaro classificou o Brasil como um país “feito de pessoas cristãs e trabalhadores ordeiros". O ex-mandatário ainda destacou que o Brasil está próximo de atingir o sucesso como nação, contudo, há coisas ainda que "atrapalham". Ele não explicou qual percalço o país enfrenta.