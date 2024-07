Bolsonaro espera conclusão da PF sobre tentativa de golpe

O terceiro inquérito sobre o golpe tem previsão de finalização em setembro - Foto: Evaristo Sa/AFP

Indiciado em dois inquéritos em que é alvo pela Polícia Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) agora espera pela decisão sobre o suposto plano golpista para se manter no poder após ser derrotado nas urnas pelo ex- presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo informações da CNN, este terceiro inquérito sobre o golpe tem previsão de finalização em setembro.



O caso envolve ex-ministros do governo e ex-chefes do Exército que teriam supostamente planejado um golpe para instaurar no Brasil e impedir a posse de Lula, que derrotou Bolsonaro em 2022.

O ex-presidente nega as acusações.

Indiciado

A PF indiciou Bolsonaro em dois inquéritos, nesta quinta, 4. Um apura a venda ilegal de joias no exterior e o outro investiga a falsificação de cartões de vacinação contra a Covid-19.



De acordo com apuração da coluna Igor Gadelha, do Metrópoles, o pedido de indiciamento do ex-mandatário foi concluído e deve ser remetido à Procuradoria-Geral da República (PGR) nos próximos dias.



Outros aliados do ex-mandatário e auxiliares do ex-presidente também estão na lista de indiciametos da Polícia Federal. Entre eles, os advogados Fabio Wajngarten e Frederico Wasseff.

O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, também será indiciado, uma peça-chave nos inquéritos, após acordo de delação premiada com a PF.

A PF não vai requerer a prisão preventiva nem de Bolsonaro, nem dos demais indiciados, conforme antecipou a coluna.