PF indicia Bolsonaro nos inquéritos das joias e das vacinas

Outros aliados do ex-mandatário e auxiliares do ex-presidente também estão na lista de indiciametos

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PF) foi indiciado pela Polícia Federal (PF) em dois inquéritos. Um apura a venda ilegal de joias no exterior e o outro investiga a falsificação de cartões de vacinação contra a Covid-19.



De acordo com apuração da coluna Igor Gadelha, do Metrópoles, o pedido de indiciamento do ex-mandatário foi concluído e deve ser remetido à Procuradoria-Geral da República (PGR) nos próximos dias.



Outros aliados do ex-mandatário e auxiliares do ex-presidente também estão na lista de indiciametos da Polícia Federal. Entre eles, os advogados Fabio Wajngarten e Frederico Wasseff.

O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, também será indiciado, uma peça-chave nos inquéritos, após acordo de delação premiada com a PF.

A PF não vai requerer a prisão preventiva nem de Bolsonaro, nem dos demais indiciados, conforme antecipou a coluna.