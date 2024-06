PF descobre tentativa de venda de nova joia por Bolsonaro nos EUA

O novo objeto luxuoso foi descoberto através das ações dos investigadores nos Estados Unidos (EUA) - Foto: Valter Campanato | Agência Brasil

As novas apurações da Polícia Federal (PF) sobre as joias preciosas recebidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em nova investigação, a PF descobriu a existência de um novo item incrustado de pedras preciosas que teria sido negociado nos Estados Unidos por pessoas ligadas ao ex-mandatário.

O novo objeto luxuoso foi descoberto através das ações dos investigadores nos Estados Unidos (EUA). Testemunhas contaram aos agentes federais que Bolsonaro tinha conhecimento sobre a venda dessa joia no exterior, contudo, o negócio sobre as pedras preciosas acabou sendo frustrado.

Com a nova descoberta, de acordo com informações da CNN, a PF está em busca para saber com quem está a joia. Há suspeita de que o item também faz parte do rol de objetos valiosos dados ao ex-presidente pela Árabia Saudita.

Os agentes de segurança ainda acreditam que a joia estava armazenada no mesmo estojo das demais já investigadas pela PF, entregue ao liberal durante encontro entre empresários brasileiros e árabes no Bahrein, na Ásia.

Devido aos desdobramentos, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid deve ser convocado novamente pela PF para prestar um novo depoimento sobre o item.