Milei será recebido com jantar por governador de SC e Bolsonaro

Esta é a primeira vez que Milei vem ao Brasil após assumir o cargo em dezembro de 2023 - Foto: LUIS ROBAYO / AFP

O presidente da Argentina, Javier Milei, que embarcará para o Brasil no sábado,6, receberá, do governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), um jantar em Balneário Camboriú (SC) junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). As informações são da CNN.

O líder ultraliberal argentino vem ao Brasil para participar da Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), onde deve palestrar no domingo,7. O fórum é organizado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL).

Mais detalhes sobre a agenda do conservador ainda não foram confirmados pela Casa Rosada, nem pela organização do evento.

Esta é a primeira vez que Milei vem ao Brasil após assumir o cargo em dezembro de 2023. A viagem não inclui encontro com Lula.

A vinda do argentino acontece após críticas diretas ao presidente Lula nesta semana e do chefe de Estado argentino cancelar participação na cúpula do Mercosul, em Assunção, no Paraguai, marcada para a próxima segunda ,8.

Em postagem no X, Milei chamou Lula de "perfeito dinossauro idiota", “corrupto” e “comunista”, além de ter acusou de “interferência” na corrida presidencial Argentina.