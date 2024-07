Governo Bolsonaro foi alertado para risco de extravio de joias

- Foto: Evaristo Sá/AFP

Relatórios feitos durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro mostraram riscos de segurança na Diretoria de Documentação Histórica da Presidência da República (DDH).

De acordo com o colunista de O Globo, Ancelmo Gois, o documento aponta a possibilidade de extravio de peças recebidas pelo ex-mandatário do governo saudita.

O órgão fica localizado no Palácio do Planalto, e é utilizado onde são guardados os presentes dados para presidentes em exercício, a exemplo de joias e obras de arte.

O DDH era onde deveriam ficar as joias recebidas por Bolsonaro do governo saudita, que resultaram numa investigação da Polícia Federal contra o ex-presidente.

Segundo a coluna, os relatórios foram conduzidos pela Comissão de Memória dos Presidentes da República, órgão criado em 1991 para coordenar e preservar acervos documentais privados de chefes de estado brasileiros.

Museólogos do DDH realizaram entre 2019 e 2021 avaliações sobre como os itens eram armazenados e entregou ao governo o relatório de 19 páginas, que atesta o risco da Diretoria de Documentação:

“A ala onde está a DDH é praticamente dentro do estacionamento do Palácio do Planalto, o que gera alguns pontos negativos em relação à poluição por monóxido de carbono, tendo em vista que os carros ficam ligados por causa do ar-condicionado, e também a possibilidade de extravio de objetos nos veículos oficiais”.



O alerta emitido em 2019 foi ignorado pelo governo Bolsonaro. Em 2021, numa segunda visita, os técnicos perceberam que as falhas permaneciam. Os profissionais foram proibidos de fotografar tanto o local, quanto os presentes recebidos.