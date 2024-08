Governador passa mão no bumbum de Michele Bolsonaro e vídeo viraliza

Nas redes sociais, as imagens repercutiram com diversos comentários de internautas - Foto: Reprodução | Instagram

O vídeo em que o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL-SC) aparece passando a mão no bumbum da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro viralizou nas redes sociais.

Alguém sabe me dizer se essa cena entre Jorginho Mello e Michelle é normal nas famílias evangélicas conservadoras? 🤔 pic.twitter.com/RgTewOMrUf — Paulo de Andrade ⚖️ (@e_legalmente) July 27, 2024

O caso aconteceu durante a convenção do PSD em Florianópolis e causou polêmica. Nas redes sociais, as imagens repercutiram com diversos comentários de internautas. "Só faltou a sonora do 'fom fom'", brincou um usuário do X. "Isso foi totalmente de propósito", afirmou outro. "Aquela afufadinha básica", ironizou mais um.



A convenção foi oficializada no sábado, 27, e nela foi oficializada a candidatura de Topázio Neto (PSD) para as eleições municipais em Floripa. O evento também marca de vez o apoio do PL à sigla, que ainda colocou Maryanne Mattos (PL) como vice na chapa.