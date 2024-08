Marcos Mion relembra trauma da infância: “Muito sofrimento”

Marcos Mion é apresentador da TV Globo - Foto: Reprodução | TV Globo

Marcos Mion relembrou um grande trauma da sua infância durante uma entrevista para a revista GQ. O apresentador de 45 anos recordou a morte trágica de seu irmão mais velho, Marcelo Mion. O jovem faleceu aos 18 anos, ao cair do vão do Masp enquanto comemorava a aprovação no vestibular.

Mion afirmou que nunca superou o luto pela tragédia, mas aprendeu a conviver com ele. “O luto é proporcional ao tamanho do amor, e não acaba. O tempo não cura, mas amortece. É como andar com uma pedra pesada em um dos bolsos. No começo ela incomoda; faz andar meio torto. Depois você vai se acostumando, mas a pedra segue lá. Há muito sofrimento na minha vida, desde muito cedo”, disse.

Segundo o apresentador, a sua mãe, a psicanalista Carmen Chaib, disse que só conseguiu lidar com a perda e levantar todos os dias da cama por causa de seu amor por ele.

Ela estava devastada, mas queria que eu sempre visse os olhos dela sorrindo. Marcos Mion - apresentador

Além disso, Mion, que tinha 13 para 14 anos quando o irmão morreu, admitiu que a perda do irmão influenciou profundamente sua trajetória dali em diante.