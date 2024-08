Participante do 'Estrela da casa' surpreende ao revelar que é trans

Nick Cruz - Foto: Reprodução | Globoplay

A estreia do "Estrela da Casa" está dando o que falar na web, em especial, o momento em que o participante Nick Cruz revela aos colegas que é um homem trans. A conversa na área externa do reality show, durante a apresentação individual dos confinados, o ex-pedreiro falou sobre seu processo de transição e a importância da representatividade de pessoas trans em um programa de TV.

"Meu nome de registro é Nicole, sou um cara trans. Eu não retifiquei meu nome (de registro) e nem vou. Só coloquei meu nome social de Nicolas porque é muito constrangimento. Eu faço terapia hormonal há seis anos. É uma baita experiência. Eu já vivi como uma mulher cis na sociedade e, hoje, só sou um cara. As pessoas não falam que eu sou um homem trans", contou ele.



Assim como o BBB, o Estrela da Casa é dirigido por Boninho. O formato inédito no Brasil é uma competição musical com exibição diária na TV aberta, transmissão 24 horas no Globoplay e desdobramentos no Multishow.