Tem baianos? Veja todos os participantes do Estrela da Casa, da Globo

Participantes de Estrela da Casa são revelados - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A Globo revelou em sua grade de programação os participantes do Estrela da Casa, mais novo reality show da empresa, que estreia dia 13 de agosto.

O programa conta com os mais diferentes perfis de participantes, mas nenhum baiano está dentro da lista.

Assim como o BBB, o Estrela da Casa é dirigido por Boninho. O formato inédito no Brasil é uma competição musical com exibição diária na TV aberta, transmissão 24 horas no Globoplay e desdobramentos no Multishow.

Confira a lista dos participantes:

MC Mayarah

MC Mayarah (29 anos) é moradora de uma comunidade em Santa Cruz, no Rio de Janeiro e trabalha com música e em camelô. A participante também faz bicos em lojas do bairro.

Rodrigo Garcia

Rodrigo (24 anos) mora em Manaus, no Amazonas. É apaixonado por piseiro, toca ukulelê e violão e também é compositor. Ele trabalha como cantor na noite e já foi maitre sommelier, garçom, distribuidor de panfletos, pintor e assistente de pedreiro.

Heloísa Araújo

Heloísa (23 anos) é alagoana e mora em uma reserva localizada às margens do Rio São Francisco. Ela é indígena da etnia Kariri-Xodó/Fulni-ô, e trabalha como artesã.

Ramalho

Ramalho (23 anos) é filho de músico e teve contato com o mundo da música ainda na infância. O rapper, de Jacareí, São Paulo, paga as contas com alguns shows que faz.

Gael Vicci

Gael Vicci (18 anos), que é de Cachoeiras de Macau (RJ), tem contato com a música desde pequeno, mas trabalha como ator, fazendo recreação, dublagem e teatros musicais.

Evellin

Evellin (33 anos), de Ipatinga (MG), divide a rotina trabalhando como dentista e cantora. Nos finais de semana, ela se apresenta em shows e começou a cantar aos 9 anos de idade.

Unna X

Unna X (26 anos) é americana, de New Jersey, mas se divide entre os Estados Unidos e o Brasil. Ela e seus pais retornaram ao Brasil quando ela tinha 8 anos de idade. Ela mora no DF.

Nick Cruz

Nick Cruz (26 anos), de Serra (ES), começou a cantar ainda criança, influenciado pela mãe. Aos 17 anos, começou a se apresentar em bares e, atualmente, trabalha como servente de pedreiro.

Califfa

Califfa (31 anos) é do Rio de Janeiro e conhecido no mundo da música por suas composições, mas quer ser reconhecido também como cantor. Seus estilos preferidos são o rap e o samba.

Leidy Murilho

Filha de pastor, Leidy Murilho (de 38 anos), que é do Espírito Santos, aprendeu a cantar na igreja. Ela e sua irmã formaram uma dupla de sertanejo gospel, mas acabaram se separando.

Lucca

Lucca, que tem 26 anos de idade, tem uma dupla sertaneja com seu irmão mais velho, Juann, há 10 anos, em Goiânia (GO).

Muse Maya

Muse Maya (24 anos), que é de Maricá (RJ), canta influenciada por seus avós e sua mãe, que é cantora de jazz. Ela já atuou em séries do Globoplay e trabalhou como modelo.

Matheus Torres

Matheus Torres (31 anos), de Belo Horizonte (MG), estudou Engenharia, mas abandonou a graduação para foca na sua carreira na música.

Nicole Louise

Nicole (22 anos), de Brasília (DF), começou a fazer sucesso na internet com vídeos de covers no YouTube, e também gravava clipes bem-humorados para as redes sociais. Ela já Estudou teatro, já jogou basquete e trabalhou como modelo.