Saiba como será o programa 'Estrela da Casa', novo reality da Globo

Programa estreia 13 de agosto - Foto: Divulgação

A partir de 13 de agosto, 14 cantores embarcam em uma jornada musical no novo reality show da TV Globo. Para chegar à final, não basta ter talento; é preciso ter garra e muita vontade de jogar. Em confinamento e com monitoramento 24 horas por dia, a competição dos participantes vai além do prêmio em dinheiro: é uma luta pelo sonho de cada um.

Além dos R$ 500 mil, contrato com a Universal Music, gerenciamento de carreira e turnê pelo Brasil, a disputa também é pela visibilidade e pela oportunidade de se apresentar ao vivo na televisão para todo o país.

Para isso, o reality traz elementos que o público ama acompanhar: provas que garantem imunidade, participantes que votam uns nos outros, chance de escapar da eliminação e de subir ao palco para brilhar. Tudo isso com votação e a decisão final do público. Confira, abaixo, mais dinâmicas do ‘Estrela da Casa’.

“Festival”: o sonhado palco do cantor

É neste espaço sagrado para qualquer artista que alguns competidores têm a chance de se apresentar: o palco. Toda terça-feira é dia de “Festival”, que conta com uma estrutura profissional à disposição para os participantes se apresentarem ao vivo e bem perto do público, tentando conquistá-lo de uma vez por todas. Sim, é isso mesmo. Vai ser possível sentir o retorno do público, a vibração e os aplausos, tão fundamentais para um cantor, especialmente para quem busca uma chance de projetar sua carreira para todo o Brasil, já que o “Festival” conta com a presença de plateia.

No entanto, nem todos têm a oportunidade de viver essa experiência. Fazer parte do line-up não é tarefa fácil e os participantes precisam se arriscar para ganhar essa chance. A “Estrela da Semana” e o “Dono do Palco”, vencedores das provas semanais, e o “Hitmaker”, cujo single foi o mais ouvido, têm lugar garantido no “Festival”.

Outros participantes também podem se apresentar no megashow, mas para isso precisam correr um grande risco, já que as três últimas vagas são ocupadas pelos cantores que estão na reta de eliminação.

“Duelo” e “Batalha”: os desafios com decisão do público

Na quinta-feira, o primeiro protagonista do jogo, a “Estrela da Semana”, faz a indicação de dois concorrentes para a “Batalha”, ou seja, para a grande votação semanal do reality em que o participante menos votado pelo público deixa a disputa. Mas nem tudo está perdido para eles!

Dos dois indicados pela “Estrela da Semana”, um tem a chance de se salvar de ir para a “Batalha” por meio do “Duelo”, que acontece às sextas-feiras. Na dinâmica, os dois indicados escolhem uma música para apresentar ao vivo, em um palco mais intimista, sem plateia. Durante a apresentação, o público decide, em uma votação rápida no Gshow, qual deles escapa do perigo: um dos dois é salvo e o outro vai, de fato, para a “Batalha”.

No sábado à noite, ao vivo, mais um nome é indicado para a “Batalha”, agora pelo “Dono do Palco”. Desta vez, não há escapatória: o participante vai direto para a votação popular que define o eliminado da semana.

Para completar o trio que disputa a “Batalha”, falta apenas o mais votado pela casa. No programa de domingo, Ana Clara faz a mediação de uma votação aberta entre os participantes e o que acumular mais votos se torna o terceiro e último integrante da dinâmica de eliminação.

Na terça-feira, o “Festival” é a última oportunidade que os três participantes que estão na “Batalha” têm para tentar permanecer na casa, dando o melhor de si na apresentação. Apenas os protagonistas e aqueles com risco de eliminação cantam no “Festival”. Ou seja, quem passar despercebido no jogo, provavelmente, não terá a chance de fazer seu show ao vivo e cativar o público.

Após o término do “Festival”, ainda na terça-feira, Ana Clara revela o resultado da “Batalha” em andamento: dois participantes permanecem no jogo, enquanto o menos votado pelo público deixa a competição.

‘Estrela da Casa’ é um formato original e inédito da Globo, com direção artística de Rodrigo Dourado, direção geral de Aída Silva e Carlo Milani, produção de Maiana Timoner e Rodrigo Tapias, roteiro de Edu Sciortino e Rafael Chaché e direção de gênero de Boninho. A atração tem previsão de estreia dia 13 de agosto, com exibição diária na TV Globo e desdobramentos no Multishow, Gshow e transmissão 24 horas por dia no Globoplay.