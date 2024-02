Ana Clara vai comandar reality show da Globo; saiba qual | A TARDE

O apresentador Tadeu Schmidt anunciou, durante a edição do BBB 24 da última segunda-feira, 5, que Ana Clara comandará um novo reality da emissora da TV Globo.

Na abertura do programa, Tadeu chamou Ana Clara e fez o anúncio que ela comandará o ‘Estrela da Casa’, novo reality musical da emissora.“Muito feliz e empolgada pra esse projeto novo”, disse Ana Clara.



Segundo ela, o programa será diário, em horário nobre e as pessoas poderão acompanhar os confinados 24 horas, com provas, convivência, participação do público, estratégia e votação, tudo envolvido no universo da música.