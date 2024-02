Juninho deve ser eliminado no paredão desta terça, aponta enquete | A TARDE

Mais um participante vai deixar Big Brother Brasil 24 nesta terça-feira, 5, e abandonar chance de faturar o prêmio milionário. Na berlinda estão Alane, Beatriz, Isabelle e Juninho.

O resultado só será divulgado durante a programação, entretanto, enquetes realizadas em sites e redes sociais sugerem uma prévia do resultado oficial.

Segundo média realizada pelo Votalhada, que reúne enquetes de diversas fontes, Juninho deve deixar o programa com 73% dos votos.

A partir deste Paredão, o voto do público é para eliminar. Em terceiro lugar deve ficar Alane, com 19% dos votos, seguiad por Beatriz, com 4%. Em último lugar, com a menor quantidade de votos, está Isabelle, que soma apenas 2%.

A enquete do Votalhada é resultado médio de enquetes de sites, Youtube, Telegram e Twitter. Vale lembrar que os votos dados em enquetes não têm qualquer interferência no resultado oficial.