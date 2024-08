Globo vai demitir Roberto Carlos? Equipe do cantor se manifesta

Especial de Roberto Carlos tem seu fim apontado na Globo - Foto: Globo | Fabio Rocha

A notícia de que Roberto Carlos deixará a Globo em breve tem dado o que falar. O especial de fim de ano do cantor completará 50 anos em dezembro que vem. Os rumores, porém, apontam para a saída do Rei da emissora em 2025.

Após os rumores, a equipe de Roberto Carlos negou o ponto fim do tradicional show de fim de ano.

A assessoria do famoso afirmou para o jornal Folha de S. Paulo que pessoas próximas a ele se reuniram com a direção da Globo para informar que não existe a intenção de encerrar o programa natalino.

Tradicional na grade do canal, o show do Rei foi ao ar pela primeira vez na TV em 1974. Desde então, ele é figura carimbada do período natalino. Em apenas duas ocasiões ele não gravou o especial: em 1999, após morte da esposa do veterano, Maria Rita, e 2020, por causa da pandemia.

Nos últimos dias, surgiram rumores de que Roberto seria substituído por vários nomes da música popular brasileira, como do cantor Fábio Jr.